РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. Кинорежиссер Егор Кончаловский рассказал, что очень рад был посетить Балашиху в рамках представления своего фильма в автокинотеатре на парковке ТЦ «Стройпарк».

Четвертого июля на парковке ТЦ «Стройпарк» открылась новая площадка кинопаркинга, где состоялись показ триллера «На луне», вышедшего в феврале текущего года, и творческая встреча с Кончаловским.

«Я уже бывал здесь, когда еду по своей огромной и необъятной малой Родине, которой я называю Подмосковье, безумно радуюсь и что сегодня вновь в Балашихе. Вот надел специальный значок «Отличный паровозник», потому что сегодня нахожусь в Железнодорожном. Очень люблю Московскую область, я член Общественной палаты региона, и все же есть такие уголки в нашем прекрасном крае, где я еще не бывал», - сказал Кончаловский.

Также он рассказал, что главный герой фильма «На луне», который он представил жителям горокруга, молодой человек из столицы, живущий в своем очень узком мире и которому кажется, что этот мир – единственное, неповторимое, прекрасное и непогрешимое пространство, где живут хорошие и правильные люди, а весь остальной мир - это мир совершенно униженных, оскорбленных и отверженных, на которых и внимание обращать бесполезно.

«Мне кажется, тема актуальна в условиях того, что в современном мире несправедливость и разрыв между богатыми и бедными становится все больше и больше, и, мне кажется, это не только наша социальная проблема, а проблема всего мира. Мне кажется, что мир замер в тревожном ожидании, в том числе и мы. Мы радуемся тому, что прекрасное лето, хороший вечер, погода, но вопросы с будущим встают перед нашей страной, перед этим поколением и перед всем миром», - поделился Кончаловский.

По его словам, с наступлением нового века уже выросло поколение взрослых людей, которые сегодня защищают жителей в рядах российской армии, учатся в университетах, которые через 5-10 лет будут принимать решения в стране.

«У меня самого дочке 19 лет, и, когда я себе задаю вопрос, понимаю ли я это поколение, я не могу однозначно ответить, и мой фильм - попытка в этом разобраться. Не ответить на какие-то вопросы, а попытка, может быть, их задать», - заключил Кончаловский.

Кончаловский снял такие фильмы, как «Антикиллер», «Побег», «Консервы» и другие. Его работы отмечены наградами крупнейших кинофестивалей.