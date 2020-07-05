РИАМО - 5 июл. Количество новых выявленных случаев коронавируса в Москве снизилось на 59% с момента отмены режима самоизоляции, а с момента открытия городских пространств 23 июня – почти на 40%, сообщает столичный оперативный штаб.

За сутки в столице выявили 650 случаев коронавируса.

«Среди новых выявленных случаев: 43,5% — от 18 до 45 лет, 33,4% — от 46 до 65 лет, 12,8% — от 66 до 79 лет, 4,6% — старше 80 лет, 5,7% — дети», — говорится в сообщении.

Все пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

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5 ИЮЛЯ

- За сутки коронавирус диагностировали у 650 москвичей. С начала пандемии в Москве вирусом заразились более 224 тысяч человек.

- Из столичных больниц выписали 561 пациента с коронавирусом. Всего в Москве вылечились более 157 тысяч заболевших.

- В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.