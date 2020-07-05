РИАМО - 5 июл. За прошедшие восемь лет бизнес инвестировал в ТиНАО более 1,2 триллиона рублей, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Город затратил за эти годы где-то около 300 миллиардов (рублей - ред.). <...> Но бизнес вложил еще больше: 1,2 триллиона (рублей - ред.)», - сказал Собянин в эфире передачи «Вести: неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По его словам, за минувшие восемь лет на территории ТиНАО построили больше 200 километров дорог, десятки школ, детских садов, поликлиник, больниц и других объектов. Кроме того, было создано почти четверть миллиона рабочих мест.

«За последнее время мы открыли и реконструировали (порядка - ред.) восьми станций (метро - ред.). Еще 15 станций в работе, проектировании и реконструкции», - добавил Собянин.

1 июля 2012 года к Москве присоединили административные округа Троицкий и Новомосковский (площадью 148 тысяч гектаров).