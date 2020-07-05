РИАМО - 5 июл. Из-за ДТП на МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе на 24-м километре автодороги перекрыты четыре полосы, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«В связи с ДТП временно перекрыты четыре полосы на 24-м километре МКАД по внутренней стороне, движение осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении.

Водителей просят по возможности выбирать пути объезда.

В результате аварии погиб один человек, двое пострадали. Среди пострадавших есть ребенок.