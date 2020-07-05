РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. На трассе А-107 в подмосковном Подольске образовалась почти двухкилометровая пробка, движение также затруднено на Большой Серпуховской и Комсомольской улицах, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения составляет 20 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Большой Серпуховской, Комсомольской, Кирова и других.