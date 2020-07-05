РИАМО - 5 июл. В воскресенье два человека пострадали, и один погиб из-за аварии в южной части МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В 9:46 поступила информация о ДТП в районе 24-го километра МКАД. <...> Произошло столкновение грузового автомобиля и легкового. В результате ДТП по предварительным данным один человек погиб, двое пострадали», - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что один из пострадавших - малолетний ребенок. Ему оказывают помощь медики.

В настоящее время движение в районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.

В связи с аварией водителям рекомендуют выбирать пути объезда.