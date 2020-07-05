РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. Для жителей Балашихи на парковке ТЦ «Стройпарк» состоялись премьера триллера «На луне» и встреча с создателем фильма Егором Кончаловским, на автоплощадке каждые субботу и воскресенье будут демонстрироваться новинки отечественного кино и зарубежная классика, сообщила начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации округа Анастасия Кочеткова.

На парковках ТЦ региона с 11 июня начали работать семь летних кинотеатров: в Балашихе, Домодедове, Солнечногорске, Пушкине, в парках Одинцовского округа, в атриуме «Нового Иерусалима» в Истре.

«Проект с огромным успехом работает в Балашихе на площадке «Глобуса». Жители очень довольны, и поэтому мы приняли решение создать еще одну площадку для жителей микрорайона Железнодорожный, чтобы у них тоже была возможность посмотреть актуальные фильмы как российского, так и зарубежного производства. Инициатором выступил ТЦ «Стройпарк». Руководство связалось с нами, и «Мособлкино» и профинансировало это проект», - сказала Кочеткова.

Она добавила, что 4 июля в 21:45 на новой площадке зрители могли не только посмотреть премьеру фильма «На луне», но и пообщаться с Кончаловским, который рассказал о своей режиссерской работе.

По словам Кончаловского, он присутствует на таком формате кинопоказа в первый раз.

«Мне кажется, в тех условиях, в которых мы оказались в течение последних месяцев, новые форматы очень интересны и важны, особенно для кинематографа и для зрителя. Боюсь, что не все кинотеатры откроются после того, как пандемия закончится. Пытаюсь себе представить зрителя в этом формате, когда он сидит в салоне своего автомобиля, - с одной стороны, как у себя дома, но в то же время и в социуме. На мой взгляд, это очень здорово, и надеюсь, что этот формат приживется. Можно сидеть, целоваться, есть любимую пиццу, гамбургеры», - подчеркнул Кончаловский.

Перед демонстрацией фильма он рассказал зрителям об идее создания киноленты, главном герое, пожелал зрителям хорошего просмотра, поблагодарил «Мособлкино», администрацию Балашихи, а также ТЦ «Стройпарк», который перед показом организовал для него экскурсию по торговому центру.

«Очень впечатляет та самоотверженность и энтузиазм, с которым люди делают свое дело», - заключил Кончаловский.

На площадке будут показывать по два фильма по субботам и воскресеньям в 21:45.