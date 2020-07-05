РИАМО - 5 июл. За последние сутки в столице выявили 650 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период в городе зафиксировали 224 860 случаев, сообщает московский оперативный штаб.

В России за сутки зафиксировали 6 736 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрирован 681 251 случай инфицирования, скончался 10 161 пациент, вылечились 450 750 человек.

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5 ИЮЛЯ

- За сутки коронавирус диагностировали у 650 москвичей. С начала пандемии в Москве вирусом заразились более 224 тысяч человек.

- Из столичных больниц выписали 561 пациента с коронавирусом. Всего в Москве вылечились более 157 тысяч заболевших.

- В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.