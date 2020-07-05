РИАМО - 5 июл. В деревне Федлово на территории Волоколамского округа нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по вышеуказанному адресу», - говорится в сообщении.

Территория, где нашли снаряд, находится под охраной сотрудников полиции. Объект не представляет угрозы для жизни людей.

Сотрудники отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса» проведут изъятие и ликвидируют боеприпас 7 июля.