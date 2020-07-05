РИАМО - 5 июл. Пожар произошел в квартире в Зеленограде ночью в воскресенье, при пожаре погиб один человек, во время тушения возгорания спасли 12 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит одна из квартир на восьмом этаже 16-этажного дома.

«Было спасено 12 человек, из них один ребенок. С вышележащих этажей дома по лестничному маршу пожарными выведен 21 человек. Спасенных и эвакуированных из здания людей осмотрит наряд скорой помощи», — говорится в сообщении.

Для тушения пожара было задействовано пять единиц техники и 24 человека личного состава. В квартире горели личные вещи на на площади 35 квадратных метров. В 02:35 пожар был локализован, в 02:41 — ликвидирован.