РИАМО - 5 июл. В лесном массиве у деревни Скирманово Рузского городского округа нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности нет. Выставлена охрана силами ОМВД города Руза», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, сообщение об обнаружении боеприпаса поступило 4 июля в 15:55. Изъятие и ликвидация снаряда запланирована на 7 июля. Операцию поведут взрывотехники ПСО-22 ГКУ «Мособлпожспас».