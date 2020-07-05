РИАМО - 5 июл. В столице за прошедшие сутки вылечился от коронавирусной инфекции 561 человек, за весь период пандемии в городе выздоровели более 157 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 020», - сказала вице-мэр.

Для подтверждения отсутствия у пациента коронавируса после лечения врачи проводят специальные исследования.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами, чтобы помочь тем, кто еще лечится от инфекции.

Узнать подробнее о возможности стать донором или волонтером можно по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16, звонки принимаются с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- За сутки коронавирус диагностировали у 650 москвичей. С начала пандемии в Москве вирусом заразились более 224 тысяч человек.

- Из столичных больниц выписали 561 пациента с коронавирусом. Всего в Москве вылечились более 157 тысяч заболевших.

- В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.