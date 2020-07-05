РИАМО - 5 июл. В столице за прошедшие сутки вылечился от коронавирусной инфекции 561 человек, за весь период пандемии в городе выздоровели более 157 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 020», - сказала вице-мэр.
Для подтверждения отсутствия у пациента коронавируса после лечения врачи проводят специальные исследования.
Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами, чтобы помочь тем, кто еще лечится от инфекции.
Узнать подробнее о возможности стать донором или волонтером можно по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16, звонки принимаются с 09:00 до 19:00.
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Текстовая трансляция
5 ИЮЛЯ
- За сутки коронавирус диагностировали у 650 москвичей. С начала пандемии в Москве вирусом заразились более 224 тысяч человек.
- Из столичных больниц выписали 561 пациента с коронавирусом. Всего в Москве вылечились более 157 тысяч заболевших.
- В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.
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