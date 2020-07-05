РИАМО - 5 июл. В корпусах столичной ГКБ имени С.П. Боткина создадут клиники мирового уровня, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«На базе каждого такого корпуса <...> уникальная клиника по своим технологиям и возможностям. <...> Это серьезное продвижение вообще. Создание на базе Боткинской больницы центра супер мирового уровня», - рассказал Собянин в эфире передачи «Вести: неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Мэр отметил, что в новых корпусах начнет работать сосудистый центр, офтальмологическая клиника, хирургия и целый ряд других направлений.

В Боткинской больнице проходят ремонт и комплексная модернизация всех корпусов, работы планируют завершить к 2023 году.

Ранее Собянин провел осмотр хода работ по капитальному ремонту корпусов больницы.