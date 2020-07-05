РИАМО - 5 июл. За прошедшие сутки 24 пациента с коронавирусной инфекцией и подтвержденной пневмонией скончались в столице, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

Общее число жертв Covid-19 в городе составило 3 953.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — отмечается в материале.

Специалисты просят при недомоганиях вызвать врача на дом, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем окружающих.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- За сутки коронавирус диагностировали у 650 москвичей. С начала пандемии в Москве вирусом заразились более 224 тысяч человек.

- Из столичных больниц выписали 561 пациента с коронавирусом. Всего в Москве вылечились более 157 тысяч заболевших.

- В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.