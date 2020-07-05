РИАМО - 5 июл. В воскресенье в Москве и Подмосковье будет преобладать переменная облачность, температура воздуха поднимется до плюс 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости»

Местами ожидается небольшой кратковременный дождь. При этом относительная влажность воздуха не превысит 40%.

«Максимальная температура воздуха в Москве плюс 26 - плюс 28, по области плюс 23 - плюс 28 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит порядка 744 миллиметров ртутного столба, а скорость ветра не превысит значений в 3-8 метров в секунду.

По данным синоптиков, погода в воскресенье будет благоприятна для большинства жителей Московского региона. Исключения могут составить люди преклонного возраста. Им рекомендуют следовать предписаниям врачей, а также избегать прямого попадания солнечных лучей и не допускать чрезмерных физических нагрузок.