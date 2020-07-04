РИАМО - 4 июл. В матче 26-го тура чемпионата России столичный ФК «Спартак» проиграл «Тамбову» со счетом 2:3, встреча прошла на московском стадионе «Открытие Арена», сообщает Газета.ru.

«В составе победителей отличились Валерий Чуперка, Алексей Грицаенко и Владимир Обухов. У хозяев мячи забили Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон», - говорится в сообщении.

После 26 туров «Тамбов» (28 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Спартак» (32 очка) располагается на шестой строчке.

Главным судьей на матче был Владимир Москалев (Воронеж, Россия).