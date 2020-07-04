РИАМО - 4 июл. В субботу вечером в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 18 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве задержали один рейс, четыре отменили. В аэропорту Домодедово задержали один рейс, еще 12 отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Внукове отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.