РИАМО - 4 июл. В больнице на севере Москвы один из пациентов избил до смерти своего соседа по палате, возбуждено уголовное дело, сообщила в субботу РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 3 июля 2020 года мужчина 1946 года рождения, находясь на лечении в одной из городских больниц на севере Москвы, нанес множественные удары ходунками соседу по палате», - сказала Иванова.

Она добавила, что врачи не смогли спасти потерпевшего. Мужчина 1942 года рождения скончался от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

«Сегодня судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», - заключила Иванова.

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