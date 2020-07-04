РИАМО - 4 июл. Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Георги Костадинов признан лучшим игроком матча 26-го тура чемпионата России против московского «Динамо», сообщает Газета.ru.

«Болгарский хавбек провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями», - уточняется в материале.

В субботу в столице в матче 26-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо». Игра завершилась со счетом 1:0. В тульской команде отличился Евгений Луценко.

После 26 туров «Арсенал» (31 очко) занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» (32 очка) располагается на восьмой строчке.