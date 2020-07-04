РИАМО - 4 июл. Неизвестные ограбили безработного жителя столицы, они похитили свыше 500 тысяч рублей и дорогой сотовый телефон, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

По его словам, 3 июля в 14:44 от неработающей москвички, проживающей в доме на улице Ясногорской, поступило сообщение о грабеже около места жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции со слов заявительницы установлено, что 27 июня в 02:40 по указанному адресу неизвестные открыто похитили у ее безработного мужа денежные средства в сумме 585 тысяч рублей и телефон сотовой связи, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 685 тысяч рублей. Обстоятельства данного инцидента устанавливаются.