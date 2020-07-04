РИАМО - 4 июл. Электроэнергию вновь подали в несколько СНТ городского округа Ступино, где произошла авария на абонентских линиях, сообщил представитель компании «Россети Московский регион».

Ранее в Twitter пользователь пожаловался, что в нескольких СНТ городского округа Ступино отключили электричество.

«Согласно оперативной информации причиной отключения стало повреждение на абонентских линиях. На линии ПАО «МОЭСК» аварийно-восстановительные работы были завершены», - говорится в ответе компании «Россети Московский регион».

В субботу все оборудование уже функционирует в штатном режиме. Для подачи напряжения на абонентские линии СНТ, ответственному за электросетевое хозяйство необходимо произвести осмотр оборудования и сообщить о готовности включения по нормальной схеме.

В Московской области работает единый бесплатный номер телефона контактного центра «Светлая линия»: 8-800-700-40-70.