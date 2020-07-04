РИАМО – 4 июл. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал, что агентство ожидает дисквалификации свыше 50 российских спортсменов после перепроверки данных московской лаборатории, сообщает Газета.ru.

По словам Баньки, восстановление РУСАДА в правах стало правильным решением для WADA.

«Благодаря ему наконец удалось получить пробы и данные из московской лаборатории, хотя их повторные анализы еще продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила и чьих дисквалификаций можно ожидать», — сказал Банька.

Он уточнил, что агентство подготовило 289 дел после проверки данных лаборатории.