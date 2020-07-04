РИАМО - 4 июл. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, которое произошло в строении на Кудринском шоссе в Пушкине, на это ушло больше пяти часов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании поступила в 13:58 субботы.

«В 16:02 - локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 16:18 - ликвидация открытого горения. В 19:22 - полная ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В результате данного инцидента никто не пострадал.

Пожар в строении тушили 76 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС: 41 человек и 13 единиц техники.

Видео пожара в промзоне в подмосковном Пушкине>>