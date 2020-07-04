РИАМО - 4 июл. Компания «Микробор» в конце 2020 года запустит в столичном технополисе «Москва» импортозамещающее производство режущих инструментов из сверхтвердых композиционных материалов, в него будет вложено свыше 357 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики города.

«К 2023 году в Москве появится высокотехнологичное производство инструментов из керамики и твердого сплава, которое будет включать в себя лабораторный комплекс и центр обучения. В реализацию проекта крупнейший российский производитель режущих инструментов вложит 357,86 миллиона рублей», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что на новом производстве будет создано свыше 120 рабочих мест.

«Благодаря применению уникального оборудования и современных технологий компания существенно повысила режущие свойства и стойкость выпускаемого инструмента до уровня лучших зарубежных образцов», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Существенно расширить линейку выпускаемой продукции компании позволили преференции резидента ОЭЗ «Технополис «Москва».

Как отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, компания стала резидентом особой экономической зоны год назад, в июле 2019 года.

«Сейчас производитель существенно экономит на налоговых выплатах и других платежах, вкладывая деньги в новые направления: приобретение нового оборудования, наладку новых производственных мощностей и начало производства новых сортов и геометрий металлорежущего инструмента», – уточнил Дегтев.