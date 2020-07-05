РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июл. В воскресенье во Владимирском храме городского округа Мытищи пройдут чин великого освящения и божественная литургия, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«В воскресенье, 5 июля, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершит чин великого освящения Владимирского храма города Мытищи и возглавит божественную литургию в новоосвященном храме. Ему будут сослужить епископ Зарайский Константин, благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей Димитрий Оловянников, духовенство Московской епархии», - говорится в сообщении.

Начало богослужения в 9:00.