РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске каждую субботу и воскресенье будут проводить мастер-классы для детей и взрослых по рисованию, росписи и скульптуре, первое занятие пройдет в это воскресенье, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина|Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья! У нас отличная новость для детей и родителей! Каждую субботу и воскресенье на балюстраде студия «Мастерим» будет проводить для вас увлекательные мастер-классы и пленэры прямо на свежем воздухе. Теперь стать художником или скульптором может каждый, даже самый маленький гость от трех лет. Первое занятие состоится в воскресенье, 5 июля, на балюстраде, ближней к танцевальной веранде, с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:30», - говорится в сообщении.

В программе различные мастер-классы. В том числе «Художественная лепка»; «Многослойные поделки» с природными материалами; «Рисование и роспись» по керамическим скульптурам и текстильным сумкам. На пленэре за удобным мольбертом можно своими руками написать картину, которая украсит любой дом. Направлять будет опытный художник. Мастер по акваргиму от «Мастерим» воплотит любой образ на лице и не только.