РИАМО - 4 июл. В матче 26-го тура чемпионата России тульский ФК «Арсенал» обыграл столичное «Динамо», сообщает Газета.ru.

«Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Евгений Луценко», - говорится в сообщении.

На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник тульской команды Кирилл Комбаров.

После 26 туров «Арсенал» (31 очко) занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» (32 очка) располагается на восьмой строчке.