РИАМО - 4 июл. Из-за аварии на северо-западе Москвы топливо из автобуса пролилось в реку Сходню, в настоящее время сотрудники ГУП «Мосводосток» локализовали пятно топлива, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы предприятия.

«Четвертого июля на 69-м километре МКАД произошла авария, в результате которой у автобуса повредился бензобак. Дизельное топливо попало на проезжую часть и поступило в водосточную сеть, которая имеет водовыпуск в реку Сходню», - сказал собеседник агентства.

По его словам, чтобы предотвратить распространение вредных веществ по поверхности воды, сотрудники ГУП «Мосводосток» установили три заграждения. Кроме того, для очистки воды была произведена обработка сорбентом.