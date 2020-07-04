РИАМО - 4 июл. Из-за аварии на северо-западе Москвы топливо из автобуса пролилось в реку Сходню, в настоящее время сотрудники ГУП «Мосводосток» локализовали пятно топлива, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы предприятия.
«Четвертого июля на 69-м километре МКАД произошла авария, в результате которой у автобуса повредился бензобак. Дизельное топливо попало на проезжую часть и поступило в водосточную сеть, которая имеет водовыпуск в реку Сходню», - сказал собеседник агентства.
По его словам, чтобы предотвратить распространение вредных веществ по поверхности воды, сотрудники ГУП «Мосводосток» установили три заграждения. Кроме того, для очистки воды была произведена обработка сорбентом.
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