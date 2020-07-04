РИАМО - 4 июл. Итоги смотра-конкурса по организации лучших курсов гражданской обороны в муниципальных образованиях в 2020 году подвели в Московской области, первое место занял Серпухов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Конкурс «Лучшие курсы гражданской обороны среди муниципальных образований Московской области» проводится в соответствии с планом основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и в целях подготовки должностных лиц и сотрудников.

«Ежегодно на курсах гражданской обороны в муниципальных образованиях Московской области проходят подготовку руководители компаний и специалисты, связанные с организацией и проведением мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в сообщении.

Первое место среди округов занял Серпухов (руководитель курсов гражданской обороны Олег Калачев). В число победителей также вошли Фрязино, Чехов и Электросталь.