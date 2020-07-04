РИАМО – 4 июл. Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище в столице, причиной смерти артиста был приступ при хронической обструктивной болезни легких, сообщает «Интерфакс».

«Прощание с артистом, который скончался 30 июня на 69-м году жизни, прошло в Театральном институте имени Щукина», — говорится в сообщении.

Звезда фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс» Проскурин умер 30 июня из-за хронической обструктивной болезни легких. Ему было 68 лет.

Проскурин - заслуженный артист РСФСР. У него также имеется орден Петра Великого I степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, золотой орден «Служение искусству», орден «За вклад в культуру» и не только.