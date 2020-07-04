РИАМО - 4 июл. В Подмосковье и столице 5 июля будет жарко, ожидается гроза, при которой порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ночью 5 июля будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, может прогреметь гроза. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура составит плюс 16-18 градусов.

Днем воздух прогреется до плюс 27-29 градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, на юго-востоке области – умеренный. Также прогнозируются гроза и порывистый ветер.

Ранее синоптики сообщали, что в начале новой недели в Московском регионе также будет жарко, температура днем будет около плюс 30 градусов.

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