РИАМО – 4 июл. «Автодор» предложил увеличить максимальную разрешенную скорость на своих платных трассах до 150 километров в час, сообщает РИА Новости.
Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко отметил, что сейчас по трассе М-11 можно ехать со скоростью 130 километров в час. С учетом нештрафуемого порога превышения скорости в 20 километров в час получается максимальная скорость в 150 километров в час.
Он добавил, что компания планирует повысить максимальную разрешенную скорость и на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье.
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