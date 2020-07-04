РИАМО – 4 июл. «Автодор» предложил увеличить максимальную разрешенную скорость на своих платных трассах до 150 километров в час, сообщает РИА Новости.

Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко отметил, что сейчас по трассе М-11 можно ехать со скоростью 130 километров в час. С учетом нештрафуемого порога превышения скорости в 20 километров в час получается максимальная скорость в 150 километров в час.

«Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час», — сказал Петушенко.

Он добавил, что компания планирует повысить максимальную разрешенную скорость и на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье.