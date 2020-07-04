РИАМО - 4 июл. Московский музей Победы подготовил видеорассказ о технике союзников СССР времен Второй мировой войны, онлайн-экскурсию можно посмотреть на YouTube-канале музея, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Посетители смогут посмотреть экспозицию «Моторы войны». Экскурсовод расскажет, как иностранные машины попали в Советский Союз.

«Всего за годы войны в нашу страну было доставлено свыше 450 тысяч американских машин», — сказал экскурсовод музея Победы Дмитрий Аксенов.

Во время онлайн-экскурсии можно будет внимательно рассмотреть технику. Экскурсовод расскажет об устройстве каждого экспоната. Так, можно будет посмотреть на самый массовый бронетранспортер времен Второй мировой войны - американский М3 «Скаут», который поставляли в СССР после 1942 года. Машина предназначалась для небольших разведывательных отрядов. В те же годы по ленд-лизу в СССР попали около сотни грузовых американских автомобилей Dodge WC-62.

Кроме того, зрителям расскажут о французском грузовом автомобиле Laffly S20TL VDP, американских грузовых автомобилях GMC ССKW-353, снегоболотоходе Studebaker M29 Weasel.

В конце экскурсии слушателям предложат ответить на вопросы. Самые активные участники получат призы.

На YouTube-канале музея Победы регулярно размещают онлайн-экскурсии. С конца марта их посмотрели более 100 тысяч человек.