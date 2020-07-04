РИАМО - 4 июл. Московский футбольный клуб «Спартак» и ФК «Тамбов» объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России, сообщает Газета.ru.

«Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон», - говорится в сообщении.

В стартовый состав «Тамбова» вошли Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасев, Килин, Обухов, Федчук.

Матч с участием «Спартака» и «Тамбова» пройдет в столице на стадионе «Открытие Арена». Начало в 18:30.