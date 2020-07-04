РИАМО - 4 июл. В субботу в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске открылась новая образовательная онлайн-программа «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации», говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Первыми участниками программы станут победители и финалисты трех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России». Обучение в заочном формате будет проходить с 27 июля по 4 декабря. Слушатели узнают о критериях оценки правдивости информации и способах выявления фейковых новостей, приемах, которые позволят избежать когнитивных ошибок и рационально воспринимать получаемую информацию.

«Пожалуй, главное конкурентное преимущество управленца и обязательное требование – учиться. Мне кажется, программа «Право знать», которую подготовила мастерская управления «Сенеж», – это очень интересная возможность для кого-то расширить имеющиеся профессиональные знания, а для кого-то — сделать шаг в новую отрасль знаний», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в обращении к слушателям на онлайн-церемонии открытия.

Он добавил, что в 2016 году Экономический форум в Давосе отнес критическое мышление к десяти ключевым компетенциям, которыми должен обладать любой топ-менеджер.

«Люди чувствуют правду, особенно у нас в стране. В России – внутренняя мудрость людей позволяет чувствовать правду. В период эпидемии наша страна показала морально-нравственное лидерство. На самом старте эпидемии Россия заняла ценностную позицию при выборе, что спасать: жизни или экономику. Президент России тогда отметил, что нет ничего важнее, чем жизни людей. И под это была выстроена вся антикризисная программа действий, социальные выплаты, развертывание системы здравоохранения», — подчеркнул Кириенко.

Кроме лекций и вебинаров, слушатели должны будут пройти практику и по итогам модуля представить свои работы.

Мастерскую управления «Сенеж» создали в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.