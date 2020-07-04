РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили девять новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии в округе зарегистрировано 1945 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявили еще 275 случаев заболевания.

«В Люберцах выявили за сутки девять случаев коронавируса. Всего в округе 1945 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили один новый случай инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 308 случаев Covid-19. В Дзержинском выявили шесть новых случаев Covid-19, общее число заражений в округе достигло 535.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 58766 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 936 человек. Выздоровели и выписались 37856 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- За сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 458 пациентов, за все время пандемии после коронавируса в Подмосковье выздоровели 37 856 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Правительство РФ выделило 11 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

- Кинотеатры Москвы могут начать принимать зрителей только 1 августа, но окончательное решение об открытии примут власти города. Каждый регион сам принимает решения о сроках снятия ограничений.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.

- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.

- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.