РИАМО - 4 июл. На 60 километре внутренней стороны МКАД столкнулись автомобиль и «Газель», пострадали четыре человека, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На данном участке движение транспорта ограничено по двум полосам. Обстоятельства происшествия выясняются», - говорится в сообщении.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД. Также осуществляются регулировочно-распорядительные действия.

В ДТП пострадали четыре человека из автомобиля «Газель». Все пострадавших забрала скорая помощь.