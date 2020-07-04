РИАМО - 4 июл. Две команды из Северо-Кавказского округа Росгвардии заняли первое место с одинаковой суммой баллов по итогам всех этапов всеармейского конкурса на лучший расчет комплексов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота», который проходил в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Кроме команд из Северо-Кавказского округа Росгвардии, в конкурсе приняли участие восемь команд Минобороны России.

«Соревнование состояло из нескольких этапов. Сначала военнослужащие сдали зачеты по теоретическим знаниям и огневой подготовке, стрельбе из автомата Калашникова, после чего приступили к выполнению задач по работе с БЛА. Расчеты развернули комплексы и подготовили их к работе, затем провели воздушную разведку местности и корректировку огня артиллерии с помощью беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По итогам всех этапов конкурса две команды из Северо-Кавказского округа Росгвардии завоевали первое место с одинаковой сумой баллов (92 из 100 максимальных).

Росгвардейцы участвуют в «Соколиной охоте» с 2017 года, при этом побеждают третий год подряд.