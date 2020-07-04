РИАМО - 4 июл. Дорожные службы Московской области устраняют последствия ливня, работы ведутся на семи участках дорог, задействовано 13 единиц техники и 18 дорожных рабочих, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Последствия непогоды уже ликвидированы в Красногорске (улица Опалиха, развязка Ильинского и Волоколамского шоссе, автодорога Волоколамское шоссе – Митино), в Жуковском (Праволинейная улица в поселке Ильинский), в Пушкине (4 километр автодороги Софрино - Ашукино), в Мытищах (0,5 километра Осташковского шоссе) и в Долгопрудном (улица 1-я Советская).

«На семи участках работы продолжаются, задействовано 13 единиц техники и 18 дорожных рабочих. Работы по откачке воды проводятся с помощью мотопомп и вакуумных насосов», - говорится в сообщении.

Рабочие устраняют подтопления на трех дорогах городского округа Красногорск - в деревне Бузланово на 2,3 километра автодороги Ильинское шоссе – ЛТО - Бузланово и в деревне Ильинское-Усово на 2,2 километра автодороги Ильинское - Бузланово и на 5 километре автодороги Аникеевка - Нахабино поселка Нахабино.

Также работы ведутся на улице Земляничная в деревне Маслово Одинцовского городского округа, на улице Комсомольская и путепроводе Водники в Долгопрудном.

Кроме того, в Щелкове устраняют провал покрытия на автодороге Щелково - Фряново. Для обеспечения безопасного движения проводится отсыпка асфальтобетонной крошкой, восстановить покрытие планируется до 6 июля.

В Московской области 3 июля прошел сильный ливень. Больше всего осадков выпало в Волоколамске - 64 миллиметра. В субботу также ожидается сильный дождь.

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