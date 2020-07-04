РИАМО - 4 июл. Пожарные ликвидировали открытое горение в строении на Кудринском шоссе в Пушкине, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 13:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Пушкино, Кудринское шоссе, дом 2.

«В 16:02 - локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 16:18 - ликвидация открытого горения. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Возгорание в строении тушат 76 человек и 23 единицы техники.

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