РИАМО - 4 июл. На сайте культурного проекта #Москвастобой теперь можно посмотреть лекции телеведущего, путешественника и ученого Николая Дроздова, с ними можно ознакомиться в разделе #ТВ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Серия состоит из пяти лекций. Гости сайта смогут узнать о том, как появилась и менялась передача «В мире животных», которую Дроздов вел более 40 лет. Николай Николаевич также расскажет об одном из самых удивительных приключений в своей жизни — участии в проекте «Последний герой». Он поведает о правилах жизни на острове и о том, что осталось за кадром реалити-шоу», — говорится в сообщении.

В рамках одной лекции Дроздов также расскажет о чудесах природы на примере бабочки павлиний глаз.

Ранее проект #Москвастобой запустил новый формат передач, в рамках которого телеведущие рассказывают об интересных и важных вещах. Среди участников проекта – Леонид Парфенов, Юрий Николаев и другие.

Проект #Москвастобой запустили в марте. На сайте проекта можно посмотреть экскурсии, лекции, кулинарные шоу, театральные представления и так далее. Сайт проекта посетили более 900 тысяч раз.