РИАМО - 4 июл. Пожарным удалось локализовать возгорание в строении в Пушкине, на месте инцидента работают более 70 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о загоревшемся строении на Кудринском шоссе в Пушкине потупило в МЧС в субботу в 13:58.

«В 16:02 - локализация пожара на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимают участие 76 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС: 41 человек и 13 единиц техники.

Видео пожара в промзоне в подмосковном Пушкине>>