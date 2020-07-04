РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 16 новых случаев коронавируса, с начала пандемии число инфицированных в округе достигло 3 707, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«В Подольске выявили 16 новых случаев заболевания Covid‑19. Всего в округе зафиксировано 3 707 случаев инфицирования», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области выявлено 58 766 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Скончалось 936 заболевших. Выздоровели и выписались 37 856 человек.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

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Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- За сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 458 пациентов, за все время пандемии после коронавируса в Подмосковье выздоровели 37 856 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Правительство РФ выделило 11 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

- Кинотеатры Москвы могут начать принимать зрителей только 1 августа, но окончательное решение об открытии примут власти города. Каждый регион сам принимает решения о сроках снятия ограничений.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.

- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.

- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.