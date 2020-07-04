РИАМО - 4 июл. За прошедшие сутки в Московской области выявили 275 случаев заражения коронавирусом, из них 16 случаев зафиксировали в Подольске, 15 – в Одинцовском округе, по 13 – в Ленинском округе и Домодедове, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также 12 новых случаев инфекции подтвердили в Серпухове, по 11 – в Орехово-Зуевском округе и Балашихе, по 10 – в Богородском округе, Клину, Химках и Ступине, по девять – в Долгопрудном, Коломенском округе, Люберцах, по восемь - в Королеве и Красногорске.

В Жуковском выявили по семь новых случаев Covid-19, в Дзержинском, Краснознаменске, Раменском и Пушкинском округах – по шесть, в Истре, Павловском Посаде, Наро-Фоминском, Можайском, Сергиево-Посадском округах, Щелкове – по пять, в Ивантеевке, Дмитрове, Реутове – по четыре, в Мытищах, Солнечногорске, Чехове, Электростали – по три, в Бронницах, Кашире, Лосино-Петровском, Черноголовке, Шатуре, Рузском округе – по два.

По одному новому случаю заболевания выявили в Воскресенске, Котельниках, Луховицах, Озерах. В остальных городских округах Московской области не выявили ни одного нового случая инфекции.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30, а также сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- За сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 458 пациентов, за все время пандемии после коронавируса в Подмосковье выздоровели 37 856 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Правительство РФ выделило 11 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

- Кинотеатры Москвы могут начать принимать зрителей только 1 августа, но окончательное решение об открытии примут власти города. Каждый регион сам принимает решения о сроках снятия ограничений.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.

- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.

- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.