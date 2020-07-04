РИАМО - 4 июл. Пожарные тушат огонь в строении в Пушкине, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 13:58 поступила информация о возгорании в строении по адресу: Московская область, Пушкино, Кудринское шоссе, дом 2.

«Площадь (распространения огня - ред.) - 300 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время информация о погибших и пострадавших во время пожара не поступала.

Пожар тушат 68 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС: 33 человека и 11 единиц техники.

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