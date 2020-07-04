РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске 6 июля отключат горячую воду в многоквартирных домах на четырех улицах и ликвидируют утечку теплоносителя, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу при обходе тепловой сети специалисты МУП «Подольская теплосеть» обнаружили утечку теплоносителя на магистральной теплотрассе в районе магазина «Маяк» на улице Ленинградской. От этой магистральной сети запитаны третий и четвертый центральный тепловые пункты, которые в настоящее время отключены. После откачки воды установили, что требуется замена участка трубопровода диаметром 373 миллиметра в ППУ изоляции.

«Учитывая трудозатраты, протяженность и диаметр магистральной сети, провести ремонт решили во время плановой остановки котельной 6 июля. Потребуется время для более детального изучения состояния теплотрассы, ее диагностики и ремонта. Остановка тепловых пунктов связана с отключением услуги горячего водоснабжения в жилых домах по улицам: Ленинградская, Красногвардейский бульвар, 43-й Армии, Юбилейная», - говорится в сообщении.

Вопрос находится на контроле администрации Подольска. Жителям принесли извинения за доставленные неудобства.