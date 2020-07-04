РИАМО – 4 июл. Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение заместителя генпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Ранее Главным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).

«Установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным ФСБ России. Были проведены первоначальные неотложные следственные действия, фигуранта допросили.