РИАМО - 4 июл. За прошедшие сутки в Подмосковье скончались еще восемь человек с подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 936 человек с инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье выявили 275 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе выявили 58 766 случаев Covid-19.

В Московской области с начала распространения коронавируса выздоровели и выписались 37 856 человек.

Жителям региона рекомендуют вызывать врача при первых симптомах ОРВИ, так как за простудой может скрываться коронавирус.

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Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- За сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 458 пациентов, за все время пандемии после коронавируса в Подмосковье выздоровели 37 856 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Правительство РФ выделило 11 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

- Кинотеатры Москвы могут начать принимать зрителей только 1 августа, но окончательное решение об открытии примут власти города. Каждый регион сам принимает решения о сроках снятия ограничений.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.

- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.

- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.