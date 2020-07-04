РИАМО - 4 июл. За прошедшие сутки в Подмосковье скончались еще восемь человек с подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 936 человек с инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.
За сутки в Подмосковье выявили 275 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе выявили 58 766 случаев Covid-19.
В Московской области с начала распространения коронавируса выздоровели и выписались 37 856 человек.
Жителям региона рекомендуют вызывать врача при первых симптомах ОРВИ, так как за простудой может скрываться коронавирус.
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Текстовая трансляция
4 ИЮЛЯ
- За сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 458 пациентов, за все время пандемии после коронавируса в Подмосковье выздоровели 37 856 человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Правительство РФ выделило 11 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.
- Кинотеатры Москвы могут начать принимать зрителей только 1 августа, но окончательное решение об открытии примут власти города. Каждый регион сам принимает решения о сроках снятия ограничений.
Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.
- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.
- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.
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