РИАМО - 4 июл. Российское правительство одобрило выделение 11 миллиардов рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.
Выплаты медикам в России будут выдавать до конца лета, а социальным работникам – до 15 сентября.
Врачи получат выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал и врачи скорой помощи – 50 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал, а также фельдшеры и водители скорых – по 25 тысяч рублей в месяц.
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4 ИЮЛЯ
- За сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 458 пациентов, за все время пандемии после коронавируса в Подмосковье выздоровели 37 856 человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Правительство РФ выделило 11 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.
- Кинотеатры Москвы могут начать принимать зрителей только 1 августа, но окончательное решение об открытии примут власти города. Каждый регион сам принимает решения о сроках снятия ограничений.
Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 275 больных. В Москве - 680. Количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось почти на 10% за неделю.
- Еще 1620 пациентов в Москве вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 156 459 человек.
- В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3929 человека с Covid-19.
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