РИАМО - 4 июл. С 6 по 12 июля на сайтах и страницах в социальных сетях столичных парков пройдут разнообразные лекции, спортивные занятия, экскурсии и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Несмотря на открытие столичных парков для прогулок, некоторые свои мероприятия парки продолжают проводить в онлайн-формате.

«6 и 8 июля спортивные тренировки для подписчиков организует Перовский парк. Занятия под руководством опытных инструкторов будут проходить в режиме реального времени на платформе Zoom по утрам и вечерам. В 10:10 все желающие смогут присоединиться к утренней гимнастике и позаниматься с гантелями и фитнес-резинками, а в 20:40 — проработать каждую группу мышц и научиться дыхательным техникам древнекитайской оздоровительной системы цигун», — говорится в сообщении.

Седьмого июля в 19:00 занятие по скандинавской ходьбе пройдет в Instagram-аккаунте парка «Музеон». 8 июля в 19:00 Парк Горького проведет тренировку по стретчингу. 9 и 11 июля в 12:00 Бабушкинский парк организует занятия по пилатесу. Посмотреть их можно будет в соцсетях парка.

На YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» ежедневно будут проводить онлайн-встречи «Что такое парк?», в рамках которых расскажут о садово-парковом искусстве. Первая встреча пройдет 6 июля в 12:00.

Шестого июля в 18:00 парк «Северное Тушино» проведет видеоэкскурсию по территории.

В соцсетях парка усадьбы Воронцово 7 и 12 июля в 12:00 появятся лекции о деревьях и растениях. 11 июля в 12:00 там опубликуют лекцию проекта #дворянскаягостиная, посвященную художнику Питу Мондриану.

Мастер-класс по флюид-арту пройдет 12 июля в 16:00 в группе Таганского парка в соцсети «ВКонтакте».